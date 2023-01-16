高鐵復運尖沙咀部分名店生意升3成　議員冀車票限額增至2萬

高鐵香港段昨日(15日)復運，首階段南下及北上向設5,000車票限額，合共1萬。而昨日曾乘坐首班往廣州東列車的議員楊永杰今日(16日)在電台節目指，由西九龍站出發時，只有約2成乘客，至中途站整班車才有7至8成滿，認為有空間增加北上名額，期望農曆新年前後可增至每日2萬。批發及零售界議員邵家輝在同一節目表示，高鐵復運後尖沙咀部分名店消費額上升2至3成，相信農曆新年期間，內地旅客來港對零售市道有幫助，促港府加快增加通關名額。

邵續指，零售業對於高鐵復運感到振奮，西九龍站附近的人流明顯增加，而通關初期，首兩日以商務及探親較多，又指明白農曆新年期間有不少港人外遊，但相信亦有內地旅客來港消費，對零售市道有幫助，而業界亦正加緊招聘人手及補充貨源。他認為本港有能力接待更多旅客，期望政府加快增加通關名額。

提到以往較多水貨活動的上水，邵稱，經歷近3年疫情，很多店舖結業，而最近有已結業的上水零售店舖重新和業主商討租賃，但預料通關後，租金有一定升幅。另外，楊永杰提醒市民，由於高鐵不設實體票，乘客使用回鄉證即可入閘，建議購票時可記下座位資料。