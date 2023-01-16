10款洗衣乾衣機功能表現各異　耗電耗水量相差高達80%

愈來愈多家庭轉用二合一的洗衣乾衣機，不過洗衣、乾衣效果未必合符預期。消費者委員會測試了10款洗衣乾衣機，發現洗烘衣物表現各異，耗電耗水量相差更可高達80%。該會利用沾有血漬、茶漬、唇膏等污漬人造纖維衣物作測試，樣本間反映洗衣潔淨程度的潔淨比率最多相差約27%，而清洗棉質衣物的測試中，樣本間的潔淨比率高低相差亦達20%。該會又說有洗衣乾衣機樣本於清洗棉質衣物、人造纖維衣物、清洗連烘乾人造纖維衣物的潔淨比率最高，但清洗連烘乾棉質衣物時，卻非表現最佳。

洗衣乾衣機樣本間脫水效果亦非常參差，尤其在「清洗棉質衣物」環節中，消委會說，當比較同一批衣物脫水後與乾爽時的重量，發現衣物的殘留水分量由37%至87%，差異頗大。當中3款洗衣乾衣機聲稱的最高脫水轉速分別為1,400 rpm及1,200 rpm，但在基本的「棉質」及「人造纖維」洗衣程序預設的脫水轉速都僅為800 rpm，屬各樣本中最低，結果這3款樣本在測試中得出的脫水效果較差。乾衣效果亦同樣，以「烘乾棉質衣物」環節為例，1款樣本乾衣後衣物的整體乾度，跟乾爽時的乾度相當接近，僅相差0.1%。另1款樣本則相差達9.4%，不少衣物仍然未乾透。如果「清洗連烘乾棉質衣物」，乾衣度準確性則由0.8%至8.8%。

能源價格不斷上升，消委會說洗衣乾衣機樣本間耗電量相差極大，例如在「清洗人造纖維衣物」環節中，樣本清洗每公斤衣物的耗電量最多相差約79%。即使是同一樣本，於不同環節得出的慳電程度亦可以很參差。其中1款樣本在「清洗棉質衣物」環節中，處理每公斤衣物的耗電量屬樣本中最低，表現優秀，但在烘乾及清洗連烘乾的合共4個環節中，其處理每公斤衣物的耗電量都屬樣本中最高。消委會建議，消費者應按自己的洗衣乾衣習慣，例如通常處理較多棉質抑或人造纖維衣物，來挑選合適的型號，又說如清洗較多衣物，便需在洗衣程序完結後先取出部分衣物，才再啟動乾衣程序，以免乾衣量超出負荷，影響乾衣效果。