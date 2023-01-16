部分交友App疑針對年紀差異收費　全部均取用戶資料作推廣

交友App方便隨時識朋友，但亦容易交盡個人資料予交友App作推廣。消費者委員會的市場調查發現，部分交友應用程式或要求用戶於註冊帳戶時披露多達12項個人資料，而是次調查的全部9個應用程式，都預設將用戶的個人資料用作推廣或促銷，只有當中3個提供退出上述安排的選項。消委會提醒，即使條款及細則和私隱政策的內容比較冗長，市民註冊帳戶時應細閱相關條款，了解商戶提供服務的條件以及處理個人資料的方式，保障自身權益。

消委會職員於去年10月至12月試用9個較受香港人歡迎的交友應用程式，發現各程式於註冊時大多索取姓名、性別、性取向、出生日期、所在地、電郵地址、電話號碼等個人資料，其中有2個則要求提供多達12項個人資料，僅得1個只需填寫性別和電話號碼；至於教育程度、職業、興趣等資料則可按用戶個人意願決定是否提交。照片方面，有6個程式規定用戶必須上載清晰可見的臉照，若無相片顯示用戶面容，有機會導致帳戶被封鎖。全部9個交友應用程式，都預設將用戶的個人資料用於推廣或促銷等目的，但只有8個應用程式的私隱政策有訂明相關用途，餘下的1個程式於消委會查詢時才稱資料會用作推廣促銷亦包括在內。

另外，消委會職員註冊了一系列帳戶，涵蓋了18至68歲的用戶，並以每10歲為界線，針對交友程式對各年紀用戶的差別定價，發現有交友程式有3種價格差異的組合，被收取最高價錢為38歲的帳戶，次高為18歲和58歲，最低則為28歲、48歲、68歲用戶。以訂閱期12個月的服務計算，測試中38歲的帳戶訂閱3個不同的服務計劃時，其費用較收費最低的群組分別高出近34%、21%、42%。消委會向交友程式查詢時，有商戶未有給予任何回應，亦有商戶否認以用戶年齡進行定價，又指出收費差異可能是源於該程式的「隨機價格測試」所致。消委會對做法感到失望。