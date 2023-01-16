消委會3年收500宗語文課程投訴　 上門補習變打電話問功課

坊間進修或補習課程五花八門慎防有詐！消委會過去3年共接獲528宗與語文課程相關的投訴，主要涉及銷售手法、課程質素及合約條款等，部分進修課程更可能有違持續進修基金資助規定。消委會提醒消費者報讀課程前應多作比較且提高警覺，忌輕信銷售人員的口頭承諾而作決定；課程機構亦應以準確無誤和透明的態度提供資訊、提升銷售人員的培訓和監察，保障消費者權益。

苦主新移民魏女士屬單親家庭，且目不識丁。她早前憂慮女兒英語學習，向社工反映後獲通知可代她尋找補習服務。數日後，有自稱政府派來的人員，聲稱獲社工轉介上門家訪，由於對方手持聲稱是投訴人女兒的試卷，魏女士不虞有詐提出需要一對一上門補習服務，而該職員亦指可安排導師可於下午5至9時期間上門補習，每次1小時，一星期3天。魏女士最終同意，並繳付一年4,500港元收費。豈料翌日首節上門補習時間，導師無按時上門，始發現補習課程是「打電話問功課」，當日上門職員發出的收據亦列明是「熱線電話問功課」。消委會介入後，對方指收據已清楚列明服務，不會安排退款。由於雙方各執一詞，未能達成解決共識，個案最終轉介海關跟進，但經調查後無足夠證據證明有關公司觸犯《商品說明條例》。

另一名投訴人馬先生，早前接受一院校的英語水平測試後，以12,000港元報讀IELTS 6分保證課程，院校職員曾保證他若如未能在公開試考獲6分或以上即可免費重讀。然而，他完成首節課堂後認為課程太艱深，遂提出取消課程及退款時，卻被告知他入學測試只考獲7級程度，及後更發現免費重讀只限入學英語水平測試考獲第9或10級程度的學生。他質疑涉事職員一開始便向他推銷不適合課程，推銷過程亦有誤導之嫌，惟要求院校退款但遭拒絕。事件經消委會介入調停後，院校只酌情安排退款並扣除1,000港元行政費，但投訴人不接受，考慮循其他法律途徑再作追討。

消委會提醒市民報讀課程時要多加留意，如考慮參加免費測試甚至試堂，須留意試堂的條款及切忌急於繳付「留位費」；消費者報讀可獲持續進修基金發還款項的課程前，宜先到基金的網站核對「可獲發還款項課程」名單和要求細節。如課程須修讀多於一個月，但院校未有安排「按月等額」收費，消費者應立即向院校提出，並應留意向基金申請發還款項的出席率及成績要求。