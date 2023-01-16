15款雞精蛋白質含量相差1.4倍　較同等份量雞肉貴最多290倍

香港人生活忙碌，無論考試或工作都面對壓力，愈來愈多市民選擇以雞精提神及補充體力。近年市場上出現多種雞精產品，包括滴雞精、熬雞精、素滴雞精等，各自標榜其選料、專門的製作方法及成效。消委會於去年4月從健康用品連鎖店、健康食品專門店及百貨公司的食品部搜集了15款較常見的預先包裝雞精樣本，並委託獨立實驗室為各樣本進行化學及營養測試，結果發現一個樣本驗出黃曲霉毒素，亦有一樣本驗出膽固醇，全部沒有超出法例上限，惟蛋白質攝取量的價格與雞腿肉相差最高290倍。

今次消委會測試的15個樣本分別生產自香港，台灣及日本，售價每拿由188港元至990港元不等。當中只有「維特健靈」素滴雞精每公斤檢出0.2微克總黃曲霉毒素，但符合現時香港《食物內有害物質規例》，亦未有超出將於今年6月1日生效的《2021年食物內有害物質（修訂）規例》的最高含量要求(不多於10微克)。「維特健靈」的代理商表示其產品的品質符合香港法例要求及生產標準。

至於驗出膽固醇的樣本為「馬百良」十六度超特濃熬雞精，檢出每100毫升含1.7毫克膽固醇，其餘樣本均沒有檢出膽固醇。有10款樣本的包裝附有「不含」及「零」膽固醇等標示，當中「雞極本味」及「華潤堂」沒有標示膽固醇含量，不符合使用該營養含量聲稱的標示要求，已轉交食安中心跟進。「馬百良」的代理商向消委會提交相關測試報告並表示其產品包裝上的標籤是根據2020年第三方實驗室報告所得，蛋白質含量為每100毫升13.11克，由於其產品使用的是天然材料製成，往後會盡量每年為產品進行一次測試，以提供更準確數據給消費者參考。「雞極本味」的進口商表示該樣本的原裝包裝上附有符合台灣法例的標示，惟部分項目未能符合香港法例標準，已即時重新印刷該樣本符合香港法例的標籤。「華潤堂」的代理商表示其產品的安全性和營養素含量均符合香港法例要求，每一批產品出廠前均會進行品質測試以保證其品質。

另外，今次測試亦有檢測各樣本的脂肪、蛋白質、鈉、鐵質及氨基酸，當中7款樣本沒有驗出脂肪，而驗出脂肪的樣本亦沒有超出法例上限，故全部全符營養含量聲稱要求；至於蛋白質方面，含量最低的液體樣本為「田原香」，每100毫升5 . 3 克，含量最高的為「馬百良」，每100毫升12.9克，最高與最低相差逾1.4倍。值得留意的是，雞精樣本中的蛋白質含量與原型食品的價格比較差異甚大，每100克去皮雞腿肉可攝取26.3克蛋白質，其價格大約5.8港元，而各雞精攝取相同份量的蛋白質價格，就由52港元至1710港元不等，相差最多290倍。