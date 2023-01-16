隱形牙套投訴升6成　港女療程後牙齦萎縮擬民事索償

近年箍牙風氣愈見盛行，惟消委會發現市面隱形牙套矯齒療程良莠不齊，去年接獲13宗相關投訴，較2021年升60%，有市民投訴接受療程後出現牙齒劇痛、神經痛甚至牙齦有萎縮，該市民不接受退款並考慮民事索償追討損失。而消委會在去年9月至12月，在網上搜尋了6間隱形牙套品牌的公司網站，並派出神秘顧客調查，發覺部分公司要求顧客只需遞交牙齒照片及安排職員目測就確定牙齒問題及療程時間，部分沒有提及牙科醫生或牙科檢查跟進，消委會提醒消費者應透過本港註冊牙醫進行及跟進箍牙療程，若療程不涉及註冊牙醫或對消費者保障不足。

林小姐花了1.8萬港元在一間牙套公司購買了一個隱形牙套矯齒療程，公司職員向她表示整個箍牙療程將會由她作評估，並聲稱公司有多年經驗及背後有專業團隊，而且牙套在美國製造及已獲FDA認證，有信心林小姐很快便可以完成矯齒療程。林在佩戴第9副牙套時出現牙齒劇痛及神經痛的情況，牙縫亦變闊，她隨即聯絡牙套公司，但該公司職員只著她休息幾日及多用漱口水，指有消毒和麻痺作用，又指箍牙過程必定會有痛楚。到了佩戴第13副牙套時，她發現上排牙齒無法套上牙套，並且感到痛楚，當她對比之前的牙齒照片後，發現牙齦有萎縮情況，於是再次聯絡牙套公司告之她的情況，但該公司卻多番迴避，只建議林小姐使用漱口水及暫時停止戴牙套。她其後向消委會投訴，該會聯絡有關牙套公司後獲回覆指可扣除她已使用的服務及牙套費用，按比例退回約5,800港元，惟林認為牙套公司未能提供適切的服務，故不接受相關退款，該會建議林諮詢法律意見後，考慮是否循民事索償向牙套公司追討損失。

另一個案為張小姐，她早前向一間有提供隱形牙套矯齒療程的公司諮詢有關療程，當時該公司的「專業諮詢員」替她進行3D牙齒掃描後，表示她只需要微調牙齒及毋須拔牙或磨牙，她付款14,520港元購買療程。約3周後，牙套公司卻告知她需要進行磨牙，而磨牙費用每次1,500港元，並要求她即時登記約見牙醫，卻沒有交代哪些牙齒需要磨牙及需要磨牙多少次，亦沒有說明將由哪一位牙醫負責，只強調磨牙收費與該公司無關。她其後以電郵再三追問，該公司始交代她有3個位置需要磨牙，並指若她不想磨牙可以安排毋須磨牙的矯齒療程，其後又透過電話直接聯絡她，表示該公司與牙醫只屬合作伙伴，她亦可自行找其他牙醫進行磨牙。張認為該牙套公司的資訊混亂，而所謂的專業意見亦不一致，並有隱瞞之嫌，遂到消委會投訴，要求退回全數療程費用。經消委會調停後，該公司已全數退款給張小姐。

消委會認為，箍牙屬專業服務，是必須由註冊牙醫進行並監察的醫學治療，但市面部分牙套公司或中介卻將之包裝成一般商品及服務直接銷售予消費者，讓其自行佩戴，期間卻無註冊牙醫監察箍牙進度或只提供遙距監察，讓顧客自理，對消費者極度欠缺保障。該會認為政府應密切留意這類模式運作及沒有註冊牙醫跟進的矯齒服務對消費者的風險，並深入研究如何能為消費者提供較全面的保障。如有需要，須考慮是否規管這類矯齒服務，同時應加強對消費者的教育，不應因為收費便宜或貪方便，接受由非本港註冊牙醫進行的檢查、診斷、設計治療方案及跟進服務，以免出現問題時，除了損失時間和金錢外，還可能對牙齒造成永久性的傷害，和難以 追究責任。