兩醫生涉開漏藥致鄧桂思病亡被控誤殺　今續准保釋押4.18再訊

患有腎病及同時是乙肝帶菌者的兩女母親鄧桂思，2017年因腎病到聯合醫院覆診，惟該院2名醫生疑因「開漏藥」，導致鄧婦出現急性肝衰竭，轉往瑪麗醫院兩度換肝後同年死亡。醫委會前年裁定該2名醫生專業失德，被判除牌獲緩刑。至本月警方拘捕涉案2名醫生，並落案起訴他們各1項誤殺罪，案件今(16日)在東區法院提堂。2名被告暫毋須答辯，法庭應控方要求，將案押後至4月18日再訊，以便警方進一步調查，包括審視相關報告，期間2人續准保釋。

2名被告分別是50歲林治崑及45歲陳小劍，2人均報稱任職醫生。他們被控於2017年1月20日與2017年8月26日之間，首尾2日包括在內，在香港非法殺死鄧桂思。

控方今日申請把案押後處理，期間不反對被告繼續保釋，但希望法庭施加額外保釋條件。辯方對控方的申請沒有反對，法庭遂押後至4月18日再提訊，期間被告不得離港，每周到警署報到1次，需居於報稱住址，保釋金由原本5000港元上調至5萬港元，亦不得騷擾控方證人，包括死者女兒和妹妹。

案件編號：ESCC98/2023