29歲男涉偷拍多名女童裙底　控罪增至17項　即時還押3.13再訊

1名男助理工程師涉嫌自2020年開始，在港九多間公共圖書館及商店用手機影年幼女童裙底，至去年9月在北角玩具店內疑重施故技時，遭7歲女童識破。警方2日後拘捕涉案男子，並落案控告他。案件今(16日)在東區裁判法院再提堂。控方新增及修訂控罪，令他面對共17項控罪，包括2項作出有違公德罪及15項非法拍攝或觀察私密部位罪。裁判官應辯方要求，把案押後至3月13日再訊，期間下令撤銷被告保釋，原獲擔保的他須即時還押。

29歲被告劉哲希，任職助理工程師。17項控罪案發時間橫跨2020年8月1日至2022年9月16日，案發地點包括香港中央圖書館、保安道公共圖書館、秀茂坪公共圖書館、牛頭角公共圖書館、北角英皇道新都城大廈地庫「奇趣天地」及觀塘通明街「執笠倉」。每項控罪涉及非法拍攝1至7名女童的裙底。除了9月14日「奇趣天地」事件中，1名女童身份獲確認並以代號X代表外，其餘控罪所牽涉的女童均不知名。

案件在去年9月19日初次提堂，被告當時僅面對1項非法拍攝或觀察私密部位罪，並獲准以2萬元保釋。至今日再訊時，控方額外新增16項控罪，並表示準備好答辯。辯方申請將案押後，以便給予被告進一步法律意見。控方向法庭申請撤銷被告擔保，辯方有保釋申請，結果裁判官接納控方說法，即時撤銷保釋，被告須還押候訊。

案件編號：ESCC 1831/2022