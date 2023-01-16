年輕糖尿病前期患者易有糖尿病　中大研究：終生風險高達90%

糖尿病前期指血糖高於正常水平，但未達到糖尿病的診斷標準。香港中文大學醫學院今(16日)發表新研究，發現平均年齡為20歲的糖尿病前期患者，患糖尿病的風險高達90%，患心血管疾病的風險亦更高。然而糖尿病前期屬較隱蔽和非緊急的健康狀況，市民普遍忽視，建議年輕人應調整生活方式，或透過藥物，有效控制血糖至正常水平，預防或延緩糖尿病發生。研究詳情早前於國際權威醫學期刊PLoS Medicine 和 The Lancet Regional Health–Western Pacific發表。

根據國際糖尿病聯盟的數據，全球約有3億人患有糖尿病前期。中大是次研究分析本港200萬名成年人臨床數據，研究發現，平均年齡為20歲的健康人士，其糖尿病終生風險為66%；患有糖尿病前期人士相關風險則大增至90%，患糖尿病的病程可長達33年或佔剩餘壽命的一半時間。研究同時發現，糖尿病前期為年輕群組帶來的疾病及死亡風險最為明顯。20至39歲的糖尿病前期患者患上心血管疾病的相對風險為67%；80歲以上年長患者則為3%。

中大醫學院內科及藥物治療學系教授陸安欣表示，營養轉變和久坐不動的生活方式，可能對近年出生的年輕人健康構成負面影響，令他們受糖尿病前期的影響更為嚴重。根據現有臨床指引建議，被診斷患有糖尿病前期的患者，需大幅度調整生活方式，而部分降血糖藥物亦證實有助高風險群組預防糖尿病。她提醒，糖尿病亦與缺血性心臟病、中風、腎病和癌症等嚴重疾病相關，建議患者同時控制其他代謝風險因素，例如肥胖、高血壓及高血膽固醇。中大醫學院內科及藥物治療學講座教授陳重娥補充，大眾及醫療人員對糖尿病前期的認知及警覺性不足，患者大多未被診斷，或診斷後未有接受治療，盼是次研究結果提醒公眾定期進行血糖篩查的重要性。