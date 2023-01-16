議員倡港鐵加票價分3級制　事故最高罰款倍增至5000萬

港鐵近期事故頻生，但票價「可加可減」機制過去一直為「多加少減」惹來爭議。多名議員今(16日)建議改革「可加可減」機制，改設利潤對衝機制，增幅考慮分3級，不再容許延後加幅，且港鐵每宗事故罰款機制最高罰款倍增至5,000萬港元，若在1個月內再出現類似事故需加重1倍罰款，又指政府應將交通補貼計劃恒常化，減輕市民交通費負擔。

由多名地區直選議員組成的「A4聯盟」，指現時港鐵「可加可減」機制計算方法為綜合物價指數變動的一半加上運輸業名義工資指數變動的一半，減去生產力因素與特別調減，即為基本加價幅度，再考慮上調幅度不得高於前1年第4季「家庭住戶每月入息中位數」的按年變動率等因素，若幅度介乎負1.5%至正1.5%之間，則該年票價不會做出調整並會轉撥至隨後1年計算。此外港鐵設有「分享利潤機制」，由前一年基本業務利潤水平撥出相應的票價優惠款項與乘客分享。

議員張欣宇指市民大多不知道有分享利潤機制，建議改為利潤對衝機制，若港鐵利潤等於或高於150億港元，便不能加價，而低於150億港元，則按比例將基本加價幅度乘以0.75、0.5及0.25，此舉能避免因容許延後加幅，在經濟好轉時港鐵大幅度上調，如明年有可能一次過加價百分之5，同時加價幅度也可獲得調整，市民亦有獲得感。

針對港鐵事故頻生，聯盟建議以5分鐘為指標，計算每宗事故的受影響乘客人數，如高於標準，下年則需凍結票價，另外亦需增加每宗事故罰款上限，延誤逾4小時的每個小時罰款增至500萬港元，最高罰款增至5,000萬港元。在交通補貼計劃方面，最近不少公共交通工具運輸公司透露將打算大幅加價，專營巴士申請加價10至20%、天星小輪加價1倍、港鐵尚有3.35%的延後加幅尚未執行等，該聯盟建議政府將相關計劃恒常化，減輕市民交通費負擔。