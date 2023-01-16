獄中非禮同性囚友　「佔旺女村長」上訴失敗

有「佔旺女村長」之稱的畢慧芬，於2021年2月在小欖精神病治療中心，2次非禮1名17歲女囚友，包括在日間活動中心親吻對方，及在浴室洗澡時觸摸對方私處。她經審訊後於於去年被裁定2項非禮罪成，被判監3個月。她不服定罪及判刑並向高院原訟庭提上訴，原訟庭法官邱智立經開庭後今天（16日）頒下裁決，駁回畢的上訴並維持原判。判詞指案中有足夠證據證明畢干犯該2項控罪，刑期亦非過重。

現年26歲的上訴人畢慧芬，被控於2021年2月8日至22日期間某日，及於2月23日，在小欖精神病治療中心的日間活動室及浴室猥褻侵犯17歲女子X。案情指X為畢還押小欖精神病治療中心的囚友，畢於首次案發時在日間活動中心內突然吻X的面及嘴。畢亦於第2次案發日期在浴室內突舔X的嘴，把脷伸進X口中及用手「整」X下體。

就定罪方面法官指，X當時只有17歲且性格較柔弱，故未能詳細形容畢如何觸碰她下體亦可理解。沒有律師代表的畢投訴「律司」沒有提取案發的閉路電視紀錄，法官指畢沒有清楚說明是指當時代表她的律師或律政司，但浴室內應無閉路電視，而且原審時亦無就此爭議，即使沒有該些片段亦沒有對畢造成不公，因此駁回定罪上訴。判刑方面，法官認為原審裁判官的判刑非過重且沒有任何原則上錯誤，故維持原判。

案件編號：HCMA 263/2022