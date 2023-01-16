涉串謀南亞匪搶劫朋友百萬元　男子還押4.17再訊

1名男子上周五（13日）在中環威靈頓街1間派對房間與友人商談時，5名持刀疑似南亞漢疑突然闖入，指嚇及綁起他們，期間有匪徒搶走上述男子手機，並威逼他講出密碼，繼而轉走約值111萬港元的虛擬貨幣及銀行戶口資金，南亞匪得手後逃之夭夭。警方之後展開調查，卻發現男事主友人懷疑與劫案有關，並起訴他一項串謀搶劫罪，今（16日）被押解往東區法院提訊。被告暫毋須答辯，案件押後至4月17日再訊，期間他准保釋外出。

30歲被告馮敬恩，報稱任職電腦技術員。他被控於2023年1月13日，在威靈頓街35B號5樓內，與5名不知名人士串謀搶劫洪錦龍，劫去屬於洪錦龍的財產，即在花旗銀行戶口內的88萬港元據法權產、加密貨幣帳戶內的3萬美元（折合約23.4萬港元）據法權產、現金港幣3,000港元及2部手機。

控方不反對被告擔保外出，並申請押後，以便警方進一步調查，包括檢視相關閉路電視片段及電話，審視受害人銀行文件，同時追緝在逃人士。裁判官最終批准被告以10萬港元保釋，期間不得離港，每日到警署報到，並且不得接觸控方證人。

案件編號：ESCC 105/2023