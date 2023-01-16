料通關助到訪旅客逐增　海洋公園強化購票系統　增聘350職位

隨着香港與世界各地逐步通關，各個旅遊熱點加緊準備，以迎接旅客重臨香港。海洋公園主席龐建貽今日(16日)表示，認為通關有助公園業績成長，但預計要等一段時間旅客逐步增加，公園的旅客量才能受惠，目前正強化網上資訊及購票系統，並招聘共350個全職職位，以爭取更多旅客到訪，對旅遊業前景感到審慎樂觀，將與旅發局合作，並加強在內地及外國的宣傳。

龐指出，過去3年疫情，海洋公園主要接待本地顧客，而剛過去的聖誕節及新年錄得4月以來最高入場人數。他認為，通關對本港旅遊、餐飲、零售等方面都有正面影響，期待香港的經濟發展及生活可復常，但由於通關初期來港人士以家庭團聚等為主，加上安排旅遊時間及申請簽證需要一定時間，因此預計海洋公園要等待一段時間才能受惠於通關，期望不久會有世界各地的人士到訪。他又提到，是次招聘的全職職位以前線、餐飲及零售為主，亦有兼職工作。

對於高鐵復運，龐表示，方便廣東省居民來港旅遊，從西九龍站來海洋公園亦只是半小時，即日來回也可以到訪公園。臨近農曆新年，海洋公園將於本周四(19日)至2月5日以兔年為主題舉辦「團園賀年2023」，活動包括達摩造型兔仔的打卡位、3米高的真雪滑梯、賀年服飾的巨型兔子裝飾、特大麻雀裝飾、市集及表演節目等。