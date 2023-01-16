樓宇滲水缺救生員遲遲未解決　議員質疑申訴署是否「紙老虎」

議員指申訴署曾主動調查樓宇滲水問題，但事隔15年仍不見實際功用。

外界不斷炮轟政府部門處事失當。立法會今日（16日）討論申訴專員公署的工作。公署在20224月至11月期間，共接到6570宗查詢及3860宗投訴，完成處理3765宗投訴。截至去年11月，公署已完成並公布5項主動調查，仍有12項進行中。議員葛珮帆指救生員不足問題未解決，漁農界 議員何俊賢更批評個別問題多年來未能解決，例如樓宇滲水，公署曾在2008年及2018年作出調查，惟事隔15年仍見不到有實際功用，質疑公署是否「紙老虎」。

葛珮帆指過去康樂及文化事務署因救生員不足而要閉關泳灘一事為例，指公署曾就事件提出建議，但在2021年仍出現相關情況，認為公署提出的建議未能有效落實到，稱如果沒有跟進各部門落實情況，會致成效不彰，要求公署跟進部門的落實情況。

申訴專員趙慧賢回應稱，即使公署提出建議，由於涉及執行及監管等方面，建議未必可持續及完全落實，但強調公署重視部門如何落實執行建議，會與部門跟進要求提交進度及提交證據，如涉及嚴重行政失當會交行政長官跟進。她又就救生員不足問題作出解釋，指申訴專員條例列明政府的人事任免不屬專員調查範圍，只可作建議而不能深入調查。

另一議員簡慧敏則指，有關樓宇滲水和冷氣機滴水均與食物環境衞生署有關，問到專員對食環署工作的觀察。趙慧賢回應指稱食環工作多與民生有關，涉及範疇較多，所以調查多與食環有關，認為不適合以此批評食環整體表現。

針對各部門有否按公署建議作出改善，議員鄧飛問及各政府部門是否有法定責任需回應公署的建議，關注是否需要修訂條例以增強公署權力。趙回應指在目前法例下，專員無法定權力要求部門跟進和落實建議，但傳統上當局會在政府覆文上作出回應。