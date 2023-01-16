立場新聞案鍾沛權否認有意圖煽動　農曆年後接受控方盤問

《立場新聞》（下稱立場）出版公司Best Pencil（Hong Kong）Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布及或複製煽動刊物罪，案件今（13日）繼續在區院審訊，鍾沛權繼續作供。他不認為涉案文章具煽動意圖，指發文者皆真誠提出主張，或是指出錯漏以糾正，「如果想去提出一個批評，一個質疑，都被人話犯法，某程度上反映佢哋（影響言論及思想自由）嘅擔憂係實際存在」。鍾又不同意控方指他們存犯罪協議，重申自己乃總編輯，「我唔需要同人合謀或協議，因為係我話事嘅」，強調涉案中15篇文章不是林審批。鍾已完成主問，惟控方需時預備，故案件押後至下周四（26日）再訊。

辯方今問及控方用以指控的17篇涉案文章，包括博客、網誌及評論等文章，鍾沛權認為涉案文章的發文者也只是真誠地提出其主張，或是據事實基礎指出及糾正錯誤，又或只是引述網誌內容的平淡報道等，他們「提出一個問題或質疑」，正確與否則應有待公眾討論，若民意能藉此被疏解，對社會及國家均有益處。談及一篇有關譚得志因涉煽動罪被捕的涉案博客文章時，鍾不認為該篇文章含煽動成分，只是想指出錯漏，並認為文章用字屬普遍，而評論或博客文章很多時夾雜比喻及形容詞，「人哋用左啲你唔鍾意嘅字就話煽動，係好危險」。鍾亦提及在其他新聞報道中看見的案件判詞，如有法官曾以「地獄」形容示威場面，又有法官曾指同情年輕人恍似戀童癖等，該些詞句亦是「好激烈嘅概括形容詞」，且相對嚴肅的法庭判詞亦有用上此類比喻或形容詞，故一個沒有權力的公民去評論一個公權力或執法機構，便應予以很大包容，而非相反。

鍾亦重申刊登有關文章或訪問，不代表他們支持有關主張，「無可能支持或同意晒佢哋互相矛盾嘅政治主張，否則《立場新聞》就會人格分裂」。鍾亦指他們絕沒有犯罪意圖，他們只是堅持一己原則及如實報道，不會因利益改變，「堅持或擁抱呢啲價值係咪犯罪呢，我認為唔係」。鍾於主問尾聲時，並提及林曾身患重病，不但有一段長時間請假，及後在家工作很多時亦獲准休息，鍾強調涉案中的15篇文章「係我一個人審批」，他身為總編輯有最終決定權，而林並沒有，故不存在所謂合謀發布。

案件編號：DCCC 265/2022