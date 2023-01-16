未依期還按揭貸款　財務公司求沒收灣仔福臨門酒家

「富豪飯堂」福臨門酒家及其前董事徐沛鈞與其兒子徐德強等，被一間財務公司入稟追討一筆按揭貸款連利息逾967萬港元，並要求對方交出作為抵押的灣仔福臨門地舖及1樓至3樓。

原告是善橋財務有限公司，被告依次是福臨門酒家有限公司、徐淑華、徐沛鈞及徐德強。據入稟狀指首被告持有灣仔莊士敦道福臨門酒家地舖及1至3樓的業權，其餘3名被告則是首被告的前董事。原告表示，原告與首被告於2020年5月14日達成按揭貸款協議，首被告以灣仔福臨門的業權作抵押，原告則借出600萬港元，首被告須於3個月後還款及支付利息，而其餘3名被告則作為該筆按揭貸款的擔保人。

及後與訟雙方進行二次按揭，確保被告方會依時還款。不過被告方至還款限期只支付了部分利息，故原告入稟法院追討該筆600萬港元本金的按揭貸款及滾存至本月中的利息共367.2萬港元。原告亦要求被告在還款前繼續支付利息以及要交出抵押的物業。資料顯示，福臨門酒家有限公司就涉及本案的按揭申請，曾於去年2月入稟高院，要求本案原告向它披露該按揭貸款之相關單據，及披露以徐德強與父親徐沛鈞等作為擔保人的按揭貸款單據等。

案件編號：HCA 62/2023