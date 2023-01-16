涉虛報3工人出勤紀錄　清潔承辦商監督遭起訴

一名私人屋苑承辦商前清潔監督涉嫌虛報3名清潔工人的出勤紀錄，以欺詐薪金共逾86萬港元，該清潔監督今日(16日)被落案起訴。被告已獲准保釋，以待本周三(18日)在屯門裁判法院答辯。

被告鄭展圖(63歲)被控6項罪名，即兩項欺詐、兩項串謀詐騙及兩項偽造。案件於2019年4月至2021年1月期間發生，被告案發時是張記環保有限公司清潔監督，張記是屯門一個私人屋苑的清潔服務承辦商，被告獲派駐該屋苑，負責監督由張記聘用，以及由其承辦商維美清潔公司提供的清潔工人，並處理他們每月的出勤紀錄以計算薪金。

被告涉嫌向張記及維美偽稱，一名男子是該屋苑的清潔工人，並捏造其出勤紀錄，意圖詐騙而誘使張記直接或透過維美向該男子支付薪金共逾20萬港元；又涉嫌分別串謀另外兩名清潔工人，捏改二人的出勤紀錄，以誘使張記向二人支付薪金共逾66萬港元；亦涉嫌以該名男子及其中一名清潔工人的名義，製造兩份工作申請表，以誘使張記接受它們為真文書，並信納該二人分別申請清潔工人及管工的職位。經調查發現，上述男子案發時是一名全職工程師，從未向張記申請任何職位。該清潔工人亦從沒有申請管工職位或執行管工職務。被告涉嫌偽造該兩份工作申請表及捏改上述3人的出勤紀錄，以欺詐張記向他們支付薪金共逾86萬港元，並要求其中二人向他交回大部分薪金。