上月機場客運量同比急增939%　往來東南亞及日本升幅最多

近月各地爭相放寬入境防疫限制，吸引遊客到訪，振興旅遊業。香港機場管理局今日(16日)公布香港機場最新航空交通量，其中2022年機場客運量共有570萬人次，按年上升約318%。至於去年12月，受香港居民及訪港旅客人數上升帶動，機場客運量增長快速，當中以往來東南亞及日本的旅客量升幅最為顯著，該月旅客量較前年同期更躍升近939%，錄得160萬人次；飛機起降量同比增加8.7%至15,770架次。

不過，去年12月貨運量比前年下跌26.4%至35.1萬公噸。機管局解釋，全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢緊張，加上全球供應鏈受阻，貨運量繼續受到影響。進口及出口貨運量分別較前年同月減少33%及26%。月內，往來東南亞、北美及歐洲的貨運量錄得相若明顯跌幅。而2022年整年，貨運量及飛機起降量亦分別下跌16.4%及4.2%，錄得共420公噸及138,700架次。

機管局行政總裁林天福表示，新冠疫情影響下，香港機場去年經歷「充滿挑戰的一年」，幸好港府去年下半年放寬旅遊限制及入境旅客檢疫要求，當局迎來曙光；又希望2023 年跟內地通關會「有個好開始」，深信機場旅客量將會繼續恢復。