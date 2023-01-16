申訴署10年內2次查滲水辦　惟積壓情況未改

不少舊區樓宇或因老化，而出現樓上漏水至樓下，對不少業主而言可謂相當困擾。有議員今日(16日)批評樓宇滲水遲遲未解，質疑申訴專員公署多年來枉有調查，卻空有成效，而由食物環境衞生署和屋宇署組成的滲水投訴調查聯合辦事處(滲水辦)效率亦奇低，似乎「懶理」調查報告。

其實相關議題已跟進多時，在去年12月的立法會大會口頭質詢環節中，政府指過去5年，每年接獲的滲水舉報數字，介乎3.4萬至4.4萬多宗，不予進一步調查的個案介乎1.38萬至2.1萬多宗，但並沒就不會構成公眾衞生滋擾問題而不獲進一步跟進的個案另行編制統計數字。當時議員郭偉強指香港2046年有約33萬棟70年樓齡的樓宇，據局方回應，滲水辦處理到的個案不足投訴一半，而屋宇署要有明顯結構問題才會介入，可見局方「力度不足、唔夠着緊」。

不過，申訴專員公署的調查亦被指形同「紙老虎」，因公署曾在2008年及2018年對樓宇滲水作出調查。其中首次調查是針對滲水辦整理運作的失誤，包括處理投訴的程序及對委聘承辦商的監察等；而第二次調查目的則為檢討是否有更好的方法解決滲水問題。

申訴專員公署曾在2020年發表主動調查報告，揭發滲水辦個案積壓問題嚴重，當時需超過90個工作天才能完成調查或行動，情況十分普遍，例如於2019年完成行動的個案中，有36%個案需超過90個工作天才完成；而就完成調查的個案當中，有69%的完成時間超過90個工作天，甚至有個案拖足4年才解決。