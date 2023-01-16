年宵花市開鑼　檔主料達80萬生意　顧客指蘭花鮮艷「唔貴」

卯兔年將至，又係時候買年花應節兼裝飾屋企，喻意為未來一年帶來好運。今日(16日)是年宵花市首日，《東網》記者下午約3時到銅鑼灣維多利亞公園的花市巡視，有市民手上已經捧住剛買的心頭好，人流不算多，但有花店東主表示人流不錯，雖年花售價與往年一樣，但今年的成本較高，預計生意額為80萬港元。有買花的市民表示，今年的蘭花開得很鮮艷，而且花價「一啲都唔貴」。

花市售賣的花林林總總，包括蘭花、桃花、水仙、桔盆、銀柳等。花店負責人吳先生預計，今年花市生意額為80萬港元，表示今年蘭花售價與往年一樣，但今年的成本較高，希望仍能有所進帳。他指已多年無年宵花市，期望今年人們「趁熱鬧」會更踴躍逛花市，並指花市開幕首天的人流不錯，對今年銷情感樂觀。另一花店店員鄭先生則預料，今年銷量中規中矩，但仍估計今年花市人流會較多。他稱今年的桃花定價會較便宜，以迎合市民想買平貨的心態，「希望大家開心」，又表示對年宵花市終於重開感高興。

買了蘭花的陳女士表示，今年花價「一啲都唔貴」，並對買到心頭好感到十分開心，亦指今年的蘭花開得很鮮艷。她亦稱很高興今年花市重開，但美中不足是不能在場飲食，冀口罩令盡快解除。買了銀柳的周先生則稱，今年的花有平有貴，預料花費數百元。他稱，今年的花開得挺美觀，打算再買蘭花或其他心頭好。