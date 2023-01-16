去年訪港旅客按年升5.6倍　近日每日逾1萬人訪港　

港府鬆綁入境防疫措施後，訪港旅客人數持續攀升，香港旅遊發展局今日(16日)公布，去年全年訪港旅客初步數字為60萬人次，按年升約5.6倍，而單單去年12月已佔全年訪港旅客人次約27%，有接近16.1萬名旅客抵港，按月多約42%。旅發局指，除了以香港作為過夜停留的中途站以及探親的旅客外，商務旅客亦開始增加，並預計本港的旅遊業會逐步復甦，又說已率先在部分地方逐步加強推廣，傳遞香港歡迎旅客的信息，稍後亦會分階段推出全球大型宣傳。

根據2022年12月及全年整體訪港旅客初步數據，全年訪港內地旅客有約37.5萬，按年升4.7倍；其餘約22.9萬非內地旅客之中，短途客佔10.6萬，按年升逾9倍，而長途客則佔9.6萬，按年多8.8倍。不過，若單計12月，非內地的旅客人次「反超前」，錄得9.3萬人次，多於內地旅客的6.7萬人次。

旅發局指出，過去數月訪港旅客人數逐步上升，每日訪港旅客人數由「0+3」期間每日介乎2,400至4,500人，上升至最近每日逾1萬人，主要來自內地、菲律賓、台灣、美國和泰國，當中自上月底取消所有入境防疫限制後，休閒旅客亦有稍為上升。該局預期，旅遊業復甦步伐取決於航空公司運力、旅遊業人手填補情況，港元匯率，以及海外對從內地及港澳入境人士所設防疫措施。