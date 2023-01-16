小天瑜慘歷醫療事故　父公開醫院高層回應　怒轟院方欺瞞家屬

病人鄧桂思疑因醫生開漏藥致肝衰竭亡，兩醫生被控誤殺，引起市民熱議。鄧的女兒曾表示，醫療事故後院方理應主動交代，而不是把病人及家屬蒙在鼓裏。同樣慘歷醫療事故、淪為「植物人」的女童周天瑜，醫管局高層早前跟其家屬會面。天瑜父親昨日(15日)深夜在Facebook專頁形容，自己是醫療事故「過來人」，深明為家人帶來無比沉重的傷害，卻要花時間搜證調查事故，遭受「二次傷害」。鄧桂思女兒的話令他義憤難平，就天瑜經歷的事故，他認為瑪麗醫院的解釋「前言不對口語」，只懂拖延及隱瞞，遂公開院方及醫管局的回應。

天瑜父親提到，女兒手術期間曾延遲輸血48分鐘，瑪麗醫院卻對事件「隻字不提」，直至事故半年後才口頭承認，之後「擠牙膏」式交代細節，惟死撐不涉及人為失誤。當時院方透露，事發後已立即通知管理層；但對家屬時則表示手術複雜，需時調查，又重申沒有隱瞞事件，純屬誤會。而根據天瑜父親公開的錄音，瑪麗醫院質素及安全部醫生指，院方已檢示每一個細節，未見有很大醫療事故或誘因；臨床判斷及處理上，也看不到很大的臨床錯誤。天瑜父親質疑，延遲輸血「唔使調查都知發生過」；院方亦早已成立調查小組檢視這次醫療事故，報告和改善方法已呈交醫院高層和醫管局，相關改善措施和建議亦已在醫院執行。他不解為何院方只就事件向醫院高層匯報，而不主動告知家屬。

至於延遲輸血的原因，天瑜父親轟瑪麗醫院再次隱瞞真相。他指出，當時手術室合適的血液包予天瑜，但礙於醫護溝通問題及系統混亂，醫生在手術時懷疑血液包不適合天瑜使用。質素及安全部醫生解釋，當時醫生只能在兩個方法中二選其一，一是冒險使用手術室內的血液包，但有機會致命；二是安全地派員到中央血庫拿取血液包。當時麻醉科醫生衡量兩者利弊後，決定採用後者，卻足足等了48分鐘，導致延遲輸血。院方強調，兩個選項都有風險，醫生當時的選擇令天瑜父親相信延遲輸血屬無可厚非。

不過，經兒童醫院一名教授證實後，天瑜父親發現當時其實有第三個正確、安全的方案，便是使用當時手術室有的血液包，輸血時加上「白血球過濾器」，血液包便適合天瑜使用。換言之，當時的麻醉科醫生應採用上述方案，而非考慮首兩個選項，令天瑜延遲輸血。但是，天瑜父親向瑪麗醫院對質後，院方立即改口風，指當時的確有第3個方案，只是在等待「白血球過濾器」期間，已有由中央血庫拿來的血液包，故未用到相關方案。天瑜父親其後再質問瑪麗醫院，為何不事先準備「白血球過濾器」；為何花48分鐘仍拿不到等問題後，院方不再回應，事件不了了之。

天瑜父親表示，對院方感到失望，把事故推說成「無心之失」，一方面稱不是故意隱瞞，但到家屬再三質問後卻不作回答，只懂抱歉，亦沒有人要就不誠實的行為負責。他更強調，上述兩件事只是冰山一角，院方曾就事故多次欺騙家屬。他在留言補充道，「有啲(欺騙行為)令人更加嬲，更離譜的事我仲未公開」，只因或牽涉刑事成分，他需事先尋求法律意見，表明不排除有進一步行動。他又批評醫管局只是不負責任地當「傳話人」，沒有檢示、監督醫院，把瑪麗醫院的「荒謬解釋」照單全收，質疑當局醫醫相衞、監管不力。東網正向醫管局及瑪麗醫院查詢。