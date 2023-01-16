政Whats噏：港缺高端創科人才　黃錦輝：連「藍領」都唔夠

香港科學、工程、軟件等範疇嘅教育制度一直備受關注，由2016年政府發表STEM教育報告，到近期提出嘅創科藍圖都見到香港需要大量STEM人才，作為中大教授同時係議會「新丁」嘅黃錦輝就覺得，香港唔單止缺乏高端嘅創科人才，亦都缺乏所謂嘅「軟件工程藍領」，而且佢就覺得香港嘅教育制度更加難以令香港有足夠藍領咁話喎，因乜解究呢？

黃錦輝以編程為例，話依家IVE同高級文憑都有編程嘅學位，咁呢啲課程同大學嘅工程、電腦科學學位課程有咩分別呢？佢解釋，前者比較注重實用性、以職業為導向，後者就係要學埋設計、開發，通常就係設計完軟件之後，需要大量就讀前者課程嘅「藍領」幫手完成。

既然係咁，點解佢話唔夠藍領嘅呢？佢覺得係因為IVE同高級文憑嘅市場知道學生最終係想駁返大學，所以佢哋喺課程設計上都會有偏向學術性嘅內容，而少咗啲實用性嘅內容。佢認為歸根究柢，係因為社會對於職業導向課程有偏見同埋仲有「工字不出頭」嘅諗法，令到藍領唔足夠。

唔單止對教育制度有睇法，佢對於經濟發展都有觀點。就好似共享經濟近年就好常見，內地亦有共享單車，只不過就被質疑管理差，甚至影響市容。佢話處理共享經濟呢個議題上要小心，佢舉咗個例子如果香港有人想出租住宿做民宿，但點知個單位被人拎嚟咗做派對，咁就會影響到鄰居，亦都違反咗單位本身嘅用途，呢個時候就牽涉第三方責任，同樣嘅道理亦都適應於共享汽車上。

至於好多人關心已經「壽終正寢」嘅安心出行應用程式，佢就覺得依家可以唔使理住，反而希望政府將唔同部門嘅應用程式整合，變成一個Super app，令到市民大眾更加方便。

做人最緊要有朋友，作為議會「新丁」嘅黃錦輝都好快喺議會度搵到好友啦！係邊個？之唔係議員邱達根（Duncan)。黃錦輝話佢哋咁熟係因為大家都識咗好耐，同埋大家都係創科界，仲話「三人行必有我師」喎。咦，咪住！又話「三人行」嘅，得兩個咋喎。咁淨低嗰個係邊個？佢話係「C15+」嘅一班議員喎，話自己加入咗之後會同班議員熟絡，所以會成為佢「三人行」入面嘅一分子喎。不過睇落呢度計落唔止3人喎。

對唔同議題都有諗法，又喺搵到朋友，相信作為「新丁」嘅佢好快都變「老手」啦！