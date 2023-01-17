假專頁低價賣盆菜吸客　至少5人失財　部分怕麻煩無報案

農曆新年將至，不少人會預訂盆菜與家人歡聚共享，騙徒亦伺機搵食，假冒盆菜店舖開設網上社交專頁，以優惠價作招徠，收款後隨即捲款失蹤。有盆菜店舖負責人向本報表示，近日收到至少5名客人的反映，指墮入網購盆菜騙局，部分人因「怕麻煩」而沒有報警，他亦知道有其他盆菜店舖受害，被騙徒假冒行騙。該負責人呼籲市民預訂付款前要求證所光顧的是否真店舖，免招損失。

「輝記盆菜」負責人鄧先生昨(16日)向東網表示，近日收到至少5名客人反映，指墮入網購騙案，向假冒其店舖的社交專頁訂購盆菜。該假冒專頁盜用相片，並以「輝記盆菜館」名稱企圖魚目混珠，推9折優惠及送酒吸客，目前有逾5,000多人「讚好」。以他所知，部分客人有報警，亦有部分因損失不算多(約數百至千多元)，又怕麻煩而沒有報案。該些受騙客人都是因為付款後就與騙徒失聯，再搜尋其他聯絡其店舖方法，查問下才知受騙。從其中一名受害客人所提供的截圖所示，騙徒收妥款項後，竟表示「由於買唔到材料，盆菜到時送唔到，麻煩到時出街買」，隨即封鎖受害人。

事實上，鄧曾於去年9月向東網反映受騙，於同月5日報警，亦曾經向海關舉報公司名稱遭盜用，惟他直言「報案都無用」，前者不曾與他聯絡，他致電向調查人員查詢，對方僅指「調查緊」，他直言騙徒是用轉數快收款，理應有相關戶口資料，不明白為何至今仍未查找到相關人士；後者則要求鄧聯同受害人報案助查，他坦言受害人「唔想煩」，難要求對方協助。鄧表示，由去年9月至今，不時有人冒認其店舖開設專頁行騙，他呼籲客人購買盆菜勿心急「落單」，應要了解清楚該專頁的真偽，以免失財之餘，「過年過節成家冇盆菜食」。