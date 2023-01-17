新春假期內地停測核酸　港人回港遇阻滯　議員建議以快測替代

春節前夕趕及兩地通關，不少市民已即時「搶名額、搶車票」回內地探親或辦公務，惟內地與香港假期不同，不少內地企業甚至是可作核酸檢測的機構，年假有機會放至正月初八，若本港市民或旅客欲在期間回港，能否成功完成48小時陰性核酸檢測，仍屬未知之數。有議員認為兩地疫情漸趨穩定，建議當局以快測代替核酸，以便利兩地往來。

東網記者就嘗試使用內地官方平台尋找提供核酸檢測地點，在微信(WeChat)內進入「小程式」國家政務服務平台，再選擇進入「全國核酸檢測機構查詢」，得到不同省市可提供核酸測試及報告的醫院及機構資料。根據程式內資料，在廣州、番禺等港人常到之處，查找出官方稱可提供核酸測試的地點，並嘗試致電以了解服務情況。然而記者根據聯絡資料致電近十間醫院，除了位於番禺市的廣東省婦幼保健院稱可提供核酸檢測外，在官方「全國核酸檢測機構查詢」名單上的多間醫院，如位於市中心的天河區人民醫院、越秀區兒童醫院等，接聽電話的醫護人員均稱機構已再無提供核酸檢測，甚至廣州市天河區疾病預防控制中心的官方查詢電話，更是長響不通。

至於廣東省婦幼保健院位於不少港人買樓聚居的番禺市，記者致電查詢時，醫護人員坦言因春節假期，除提供基本醫療服務外，在年三十至正月初七，即本月21日至28日不設核酸檢測預約，由1月29日起才恢復醫院微信關注號網上預約，着記者定期到醫院關注號了解。而記者及後亦曾到相關醫院微信號了解，證實該院21日及22日已不設預約，惟未能顯示及後的日期選項。

東網早前曾報道，有港人母子從廣州乘坐高鐵回港，惟港人進行的核酸報告已逾48小時，需要在廣州當地再次檢測；然而，當港人同樣使用微信官方程式「全國核酸檢測機構查詢」，並根據資料抵達多間聲稱可提供檢測的醫院時，才被告知早已不再提供免費或收費的檢測服務，最終令港人多次撲空及求助無門。議員陳恆鑌指他剛從深圳回港，過程相當順利。他指出現時兩地疫情趨向穩定，當局有必要考慮改用快速抗源測試代替核酸檢測，尤其面對新春假期，不少內地檢測機構停工，港人在內地未必找到可檢測地點，希望當局與內地進一步協商。