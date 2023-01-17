查冊案虛假陳述　蔡玉玲准向終院上訴　排期5月聆訊

香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲前年拍攝新聞專題期間，被指向運輸署申請車牌查冊時作出虛假陳述，經審訊後被裁定兩項「為取得道路交通條例下的證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述罪」罪成立，判罰款6,000港元。她的定罪上訴早前被高院原訟庭駁回後，今（17日）再向終審法院申請上訴許可。終院法官聽罷陳詞後批出上訴許可，押後至5月3日進行聆訊，稍後會以書面解釋理由。

申請方提出2項法律議題，第一，運輸署署長是否有權基於申請人並非與「交通及運輸的事宜」有關，而拒絕向申請人發出車輛登記細節證明書。第二，若署方有權拒絕，那該如何詮釋「有關交通及運輸的事宜」，記者為着調查某車輛使用情況而作出的申請，是否包含在內。就事實爭議方面，就本案而言，申請人就車牌查冊時，是否必然知道其申請用途並不屬運輸署所提供的選項，即「進行法律程序」、「買賣車輛」、「其他有關交通及運輸的事宜」之一。

律政司代表反對終院批出許可，認為申請方所提出的議題沒有爭辯空間，事實上，本案有足夠證據，顯示申請人清楚知悉其查冊目的是為了採訪，這明顯與交通及運輸事宜無關，原審及上訴階段法庭已充分處理，認為毋須再交由終院裁斷。惟3名法官最終認同申請方說法，同意議題涉及具有重大而廣泛的重要性的法律論點，亦可合理地爭辯曾有實質及嚴重的不公平情況，因此批出上訴許可。蔡玉玲在聆訊後表示，無論最終結果如何，公道自在人心，又認為案件影響新聞界，故希望透過法律渠道釐清。

案件編號：FAMC 54/2022