政府擬關閉長者暫託中心　轉送河套方艙集中隔離

新冠疫情踏入最後階段，除了仍舊堅持的口罩令外，市民另一項要遵循的是隔離令。在本港整體高疫苗接種率情況下，需要入住隔離營的染疫者大減，並以長者為主，當中主要打齊三針的長者即使確診亦可在護老院隔離，長者中心入住人數亦較上月底大幅減少81%。為善用政府資源及展覽場地，據知政府正研究關閉全港10個長者暫託中心，包括亞洲博覽館，將有需要暫託的長者，送到落馬洲河套方艙醫院集中隔離。而據知亞博館亦接獲查詢，籌備何時復辦展覽，惟安老業界就指河套路遙，對長者不便，建議政府研究在竹篙灣設置，並提供上網設施。

為了防疫而興建的落馬洲河套區應急醫院和方艙設施，在疫情高峰期已過才落成，上月30日才正式移交政府，有如冬扇夏爐，至今仍未曾使用。而政府去年底曾因應深圳驛站名額有限，一度聲稱與內地研究在河套進行「逆隔離」，不過隨着本月與內地免檢疫通關，該計劃亦胎死腹中，已落成的設施淪為土牛石田，毫無用武之地。據知政府正研究關閉所有長者暫託中心，將有需要暫托長者全部送往落馬洲河套方艙醫院集中隔離，而據知勞福局亦曾派人視察相關設施。

根據社會福利署資料，上月底全港有7個體育館，以及亞博館6個展館轉為長者暫託中心，可提供2,487個床位，上月29日的入住人數為1,861，入住率約為7成半。到本月初，新增調景嶺及青衣西南體育館兩個暫託中心，全港床位增至逾2,700個，但入住人數不斷下跌，截至上周五早上9時，所有中心只有353名長者入住，入住率僅為1成3。

安老事務委員會委員李輝指，河套路途遙遠，若安排落實，當局必須確保中心有完備的無線上網功能，讓長者能夠在暫託中心與家人視訊。而她今日(17日)在一個電台節目中指，隨着香港復常，社區長者暫託中心的歷史使命將告一段落，應當將亞博館及體育館等歸還社會。今年起院舍院友確診後，大多症狀輕微，能留在院舍原址隔離，社區暫託中心入住率不足一成，政府應按疫情發展調整安排，又指長者接種率高，確診後留在院舍隔離亦不會造成院內爆發。