主婦以假授權書申按揭騙款逾3200萬　認罪判囚9年

曾任保險經紀的家庭主婦9年前與犯罪集團合謀，以虛假授權書把親人和舊客戶共4個物業拿去抵押，騙取逾3200萬港元按揭貸款。犯罪集團更有律師行職員參與其中，負責偽造授權書。她在前年10月在高院原訟庭承認7項欺詐罪，案件押後到今天（17日）判刑。法官杜麗冰指本案屬性質嚴重的欺詐，且涉及嚴重違反誠信，當中包括被告的親屬及舊客戶，須判處長期監禁，最後決定判被告入獄9年。

本案被告黃瑪莉（45歲）過往有輕微的盜竊案底。她原被控11項欺詐罪，涉及7個物業及4800萬港元貸款，但她只承認其中7項，控方同意將她否認的控罪於法庭存檔。被告承認的控罪指她於2013年12月至2015年4月間，向不同的財務公司訛稱受到業主的授權，就共4個住宅物業申請按揭貸款，騙取共3239萬港元。 法官指被告利用舊客戶多年前給她的身份證副本犯案，她需長期保存該些文件才能進行欺詐。法官亦對被告稱被犯罪集團利用犯案有所懷疑，被告亦曾就其他犯案人士方面向警方提供資料，但資料最終並無幫助。法官指除被告認罪並無任何求情因素，在考慮整體刑期後，下令部分控罪刑期分期執行，最終判監9年。

案情指，由2014年7月起有多名市民報案，指被告在未獲授權的情況下，用他們名下的物業向財務公司申請按揭貸款。現時案情共涉及4個物業，包括將軍澳廣場、將軍澳日出康城、西環麗恩閣及北角和富中心共4個物業，首2個為被告家姑及大伯等持有，其餘為被告早年任保險經紀時的舊客戶持有，被告一直管有他們的身份證副本。被告於2013年底開始利用該些身份證副本及虛假授權書，以上述物業向4間財務公司多次申請按揭貸款，其後雖有還款，但最終仍有部分貸款沒還。該些事主發現事件後，分別報警求助。

被告於2014年10月底一度被捕獲准保釋，並於保釋期間繼續犯案，至2015年10月再向警方自首。被告向警方稱，因其經營洗衣店出現財困，最終被犯罪集團利用，並透過虛假授權書借得按揭貸款用作還債，由律師行職員製作虛假授權書讓她簽署，再由律師行的師爺去找財務公司或個人借出貸款。被告利用上述4個物業，共借到3239萬港元，當中有約1385萬港元仍未償還。

案件編號：HCCC 98/2020