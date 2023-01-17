日本再實施限飛令　料影響逾萬香港旅客　旅議會直言十分失望

日本再次限制航空公司營運香港飛往日本的航班數量，國泰航空與香港快運相繼公布取消超過100班2月往日本的航班。旅遊業議會直言感到十分失望，估計過萬旅客受影響，當中包括約2,000名旅行團旅客。而旅遊業界代表就指約千名旅客受影響，料相關措施與日本機場人手不足有關，呼籲港人在農曆新年期間預留足夠時間到機場辦理登機手續。

旅遊業議會總幹事楊淑芬今日(17日)在一個電台節目中表示，今次日本政府再實施限飛令，估計有超過一萬名香港旅客受影響，對日本當局限制香港航班到當地感到十分失望，直言在旅遊業復常之際，日本製造障礙，令旅行代理商要蒙受損失及壓力，盼日本當局能以開放態度接待旅客。

東瀛遊執行董事禤國全就指，今次因應日本政府要求而令本港航空公司取消部分航班，預料該公司約1,000名旅客行程受影響，惟2月並非旺季，會與航空公司安排，盡最大努力讓客人上到飛機出發前往目的地，估計日本方面因地勤人員不足，如北海道新千歲機場只有3至4個櫃位為回港旅客提供服務，為免影響服務質素而作出相關決定，他提醒農曆新年期間到當地旅行的港人，在回程時要預留充足時間前往機場，以免耽誤行程，「聖誕時好多日本機場都大排長龍，估計新年期間會仲多人！」