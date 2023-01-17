訛稱售BLACK PINK演唱會門票　女侍應騙財近5萬涉4罪提堂

韓國女團BLACK PINK相隔4年再來港開騷，引起撲飛熱潮，有歌迷為見偶像一面，不惜以天價搶飛，卻不幸誤墮騙局。1名女子涉嫌網上訛稱有門票出售，並以近5萬港元，成功向3人售出10張假門票，當她食髓知味再犯案時，卻被買家當場踢爆4張門票號碼相同，買家即時報警，警方亦立即拘捕騙徒。涉案女子被控3項以欺騙手段取得財產及1項企圖以欺騙手段取得財產罪，案件今（17日）在西九龍法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至3月14日再訊，以便警方進一步調查，期間被告須還押。

20歲被告徐曼洁，報稱任職侍應。她被控於2023年1月12日，在天水圍港鐵站B出口，銷售4張假演唱會門票為理由，而不誠實地取得姓郭女子的1.96萬港元。其餘3罪均發生在同月14日，控罪指她在深水埗港鐵站A 出口恒生銀行外，以9800港元，向姓司徒男子銷售2張假演唱會門票；深水埗福榮街33號外，以1.9萬港元向姓馮男子銷售4張假演唱會門票；另在深水埗港鐵站D出口恒生銀行外，企圖以欺騙手段，即銷售4張假演唱會門票為理由，取得姓陳女子的2萬港元。

控方反對被告保釋，透露另本案另有其他受害人。辯方有保釋申請，裁判官聽罷陳詞後，拒絕讓被告擔保。被告保留每8天覆核保釋的權利，她會在1月26日被帶上法庭。據悉，被告是在社交平台兜售，相約買家後，她會收取現金，再將假的演唱會門票二維瑪交給買家。據了解，已有懷疑受騙事主成立了苦主大聯盟。

案件編號：WKCC 238/2023