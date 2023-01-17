逾500報販聯署反對加煙稅　稱離譜又離地　促加強打擊私煙

政府以增加煙稅等一系列措施降低吸煙率，早前有團體建議政府大幅加煙稅100%，惟建議出台後引起社會討論。全港報販大聯盟及報販協會早前發起業界聯署，收集得超過500個報攤簽署反對增加煙草稅，認為經濟疲弱下提出大幅增加煙草稅是「離譜又離地」，反令消費者轉向非法市場，犧牲了報販又無助降低吸煙率。聯盟計劃約見議員反映前線業界意見，期望政府加強就非法私煙等罪案加強執法，亦商販提供合理的營商環境。

全港報販大聯盟主席馬冬雁指，報販業界強烈反對大幅增加煙草稅，受疫情及封關影響，報販過去3年已經是在「吊命」，大幅增加煙草稅加劇私煙問題，進一步扼殺報販生存空間，也對業界造成極大資金周轉壓力，無疑會是壓死報販的最後一根稻草。該聯盟召集人李榮栢亦指，現時私煙宣傳單張及推廣訊息在社區泛濫，購買非法走私香煙極之方便容易，加上經濟不景氣，消費者在經濟疲弱下對價格更加敏感，非法煙集團看準時機搶生意，影響守法小報販收入，在太子經營報檔的李指，至少有2成買煙客人轉買私煙，大幅增加煙稅只會將更多消費者推向非法市場，犧牲了報販又無助降低吸煙率。

執法部門去年共檢獲7.51億支懷疑私煙，較2021年增加7成，創下香港有史以來最高紀錄。隨着跨境人流逐步復常，可以預期私煙供應將再大幅上升。報販協會主席林長富就指，在此情況下大幅增加煙稅不但無助吸煙人士戒煙，更令政府損失更多稅收，也令基層報販生計受盡打擊，造成三輸局面。香港報販協會早前推出「打擊私煙平台」，讓市民舉報私煙罪案，期望公眾能積極提供情報，協助保衛公共衛生與治安之餘，亦令守法的商販有合理的營商環境。