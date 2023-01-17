調查揭2成人失業後半年未搵到新工　教育程度較低者難迅速就業

新冠肺炎疫情肆虐期間，各行各業倒閉成潮。為了解疫下本港失業人士再就業狀況，有組織今日(17日)公布調查結果，發現有近80%受訪者失業後半年內找到新工作，反映疫情並無造成嚴重的持續失業情況，不過教育程度較低人士則較難迅速重投就業。

香港社會服務聯會於去年下旬，以電話號碼隨機抽取了742名曾於2020年至2022年間失業的人士。調查發現，當受訪者教育程度較低，愈難迅速重投就業。數據顯示，教育程度為高中/預科/工商學院課程或以下人士，有24.6%表示未能在半年內找到新工作，相反持有專上或以上學歷的人士中，只有14.4%未能在半年內搵到新工。

調查又發現，教育程度越低人士即使成功再就業，普遍對新工的滿意程度較低，甚至認為新工較上一份工作不理想。調查結果反映，教育程度較低者，再就業後的工作收入下降水平及比例較大，失業前月入平均數為1.93萬港元，再就業後則下跌至1.78萬港元，工作收入轉變為負7.7%；另一方面，教育程度較高，譬如持大專或以上學歷人士，再就業後的收入轉變百分比則只有負3.4%。

社聯業務總監黃健偉表示，教育程度較低人士普遍年齡較大，主要來自基層家庭，認為政府在構思回應失業及再就業人士需要的措施時，應考慮他們的社經特徵，建議可制訂配合本地產業發展的人力資源策略，由中央統籌、檢視及制定本地培訓及就業支援制度的藍圖，確保市民技能可配合產業發展需求；另外亦可增加再培訓課程津貼，協助基層家庭的低教育程度人士進修及轉型。