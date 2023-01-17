食安中心完成即食食物售賣機研究　微生物風險評估結果屬滿意水平

市面上近年出現不少新型食物售賣機，市民只需付款再按選心儀食物，就會提供已預先包裝好的食物，其中有標榜「熱辣辣」的飯盒、飯糰等，更有些是販賣預先清洗好的蔬菜，甚至是水果。東網就曾報道發現部分預熱的食物溫度未達高溫，有機會成為細菌溫床，市民食用後有機會不適，希望市民及當局提高警惕及定期監察。

食物安全中心最近就針對現有的即食食物售賣機，進行了一項微生物質素風險評估研究，收集了120個經售賣機發售的即食食物樣本，包括熱存食品、冷存食品、鮮榨橙汁、飲品、不提供飲用器具的飲用水，以及售賣機製造的冰凍甜品，進行不同的化驗分析。

結果發現，在微生物含量安全水平方面，研究在適用於指定食源性致病菌化驗的102個食物樣本中，所有檢測結果屬《食品微生物含量指引》的滿意水平。檢測項目包括蠟樣芽孢桿菌含量、產氣莢膜梭狀芽孢桿菌含量、李斯特菌含量等。衞生質素方面，全部120個樣本的衞生指示微生物檢測結果均令人滿意，沒有驗出大腸桿菌；而在適用於需氧菌落計數評估的74個樣本中，除8個飲品樣本的需氧菌落計數屬指引的尚可水平外，其餘樣本的檢測結果屬滿意。

食安中心發言人表示，有關情況並不涉及食物安全問題，並指相關新種類食物售賣機，出售需要溫度控制或於售賣機內進行簡單加工的即食食物，若沒有妥善控制溫度和清潔售賣機的加工處理或輸送系統，或會孳生和積聚微生物。中心為審慎起見，已向有關食物業界提供衞生建議，並要求採取改善措施。