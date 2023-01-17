申房津但將單位出租　總關員認欺詐罪候判

海關總關員被指向政府申請房屋津貼時，訛稱其名下的元朗物業由他自住，成功獲發16萬港元津貼；有關單位實則被出租圖利。庫務署察覺有異後而展開調查，總關員為應付調查更涉訛稱租客是其遠房親戚，又指示其母更改水電費註冊用戶等，庫務署最後把案件轉介廉署，總關員終亦被拘捕。他今天（17日）在屯門裁判法院承認欺詐及串謀詐騙2罪，獲准保釋至3月1日判刑，期間索取背景及社會服務令報告。

被告彭子康（45歲），承認於於2017年1月9日至2020年11月27日之間，向庫務署訛稱他居於新界元朗的住址，意圖詐騙而誘使庫務署批准其自置居所資助計劃申請，並向他發放合共162,671.98 港元的自置居所津貼。被告另承認於2020年11月3日至2021年3月4日之間，串謀向該署訛稱彭自2017年6月3日起一直居於新界元朗的住址，致使庫務署接納他有遵守自置居所資助計劃的入住規定，繼續向彭發放自置居所資助計劃的自置居所津貼。辯方求情指，被告已向庫務署償還款項。另被告母親鄧玉芳（68歲、無業）本亦被控串謀詐騙罪，但今天獲控方撤回控罪。

案情指被告與母共同擁有1個元朗物業。被告在2017年1月向庫務署申請自置居所資助計劃下的房屋津貼獲批，有關計劃要求被告須居於該物業，及不得出租。庫務署於同年6月起，每月向他發放津貼約3900元。惟庫務署在2020年10月發現，被告的按揭戶口年度結單上的通訊地址並非該元朗物業地址，於是向被告作調查。被告為應付調查，聲稱租客是其遠房親戚並已遷出，又指示其母更改該物業水電帳戶的註冊用戶。廉署其後就案件展關調查，發現被告母親在案發期間，曾把物業出租予不同租客，被告實則居於另一單位。

廉署發言人則提醒公務員須廉潔奉公及遵守相關政府規例，公務員若蓄意違反有關規例，不但會影響公務員團隊聲譽，更有可能遭受紀律處分或負上刑責。

案件編號：TMCC 1733/2022