涉受賄40萬元選找換店為僱主匯款　手袋生產商文員遭起訴

本港手袋生產商創安企業有限公司的一名文員，早前因涉嫌從兩名找換店職員收賄共逾40萬港元，以選用該找換店為生產商匯款1.2億港元，被控一項串謀代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》和《刑事罪行條例》，今日(17日)被執法部門落案起訴。

被告龔凱今年55歲，案發時在手袋生產商創安任職文員，職責包括為公司將資金透過找換店匯到內地銀行戶口，以維持業務運作。他在2016年5月至2018年8月期間，透過許氏兄弟外幣找換有限公司一間分店，為創安處理逾430項匯款，涉及共1.2億港元。龔凱涉嫌串謀上述分店一名店長及一名找換員，使被告接受賄款，致使創安使用該分店的匯款服務。

執法部門調查發現，上述店長及找換員在被告每次為創安處理匯款後，均會安排一筆金額由200多港元至逾20,000港元不等的現金，存入被告個人銀行戶口，總額逾40萬港元。事件在許氏兄弟查核有關帳目後被揭發。案件目前仍在調查，部門不排除進一步執法行動。被告目前已獲廉署准予保釋，以待本周四(19日)在西九龍裁判法院答辯。