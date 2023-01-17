議員促農曆新年前以快測代核酸檢測　市民無法返港過年必出大鑊

香港與內地通關，但無論港人是北上南下均需持有48小時的核酸檢測證明。議員鄧家彪今日表示，其所屬工會近日收到不少北上港人求助，指在內地難以找到核酸檢測服務，未能取得沒染疫結果以符合回港要無法回港過年。他促請政府在農曆新年前容許港人回港以快測代替核酸檢測，否則「一定會出大鑊」。

實際上，另有議員早前到內地透過微信小程式尋找進行核酸檢測的地點，發現部分地點已停止相關服務，着市民先打致電問清楚，以免撲空。鄧家彪指有北上港人都遇到同樣問題，再加上檢測地點的職員在農曆年回鄉，令不少檢測點已經停止服務。他表示，其所屬工會曾派人到小程式列明可進行核酸檢測的廣州市第一人民醫院查問，職員表示只會向有急症胸痛的病人提供核酸檢測服務，不會為回港港人進行檢測。

假若政府不在農曆新年前取消回港港人核酸測試要求，鄧擔心屆時將有很多港人滯留、無法回港過年，屆時「一定會出大鑊」。而另一議員陸頌雄關注中港牌車輛須完成驗車才可北上，然而指定驗車中心只有「中檢公司」，服務供不應求，他建議以外判方式增加驗車服務及容許跨境車輛北上後才驗車。