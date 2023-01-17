入境處去年發61萬本護照　最後一季月均10萬申請創新高

隨着新冠疫情放緩，入境處今日(17日)在2022年年結記者會上指出，2022年錄總出入境人次達530萬，較2021年升1.7倍；全年訪港旅客有60萬人次，增5.6倍。去年共簽發61萬本特區護照，其中在10月至12月平均每個月接獲10萬份申請，創歷史新高。入境處處長區嘉宏表示，截至2022年底，已使用電子化簽證申請服務遞交申請及繳費取證的申請人，分別超過25萬人次及45萬人次，佔整體遞交申請及繳費取證近30%及60%。

該處於2021年12月起分階段推出電子化簽證申請服務，該服務已於去年11月擴展至所有簽證類別。此外，入境處於去年擴展非觸式自助出入境檢查服務(「非觸式e-道」)至所有出入境管制站，配以容貌識別技術辦理自助出入境手續。截至去年年底，約有65萬名港人已登記該服務，使用人次更達約86萬，佔同期「e-道」出入境人次近40%。

疫情下部分管制站的服務因疫情自2020年分階段暫停，去年入境處錄得總出入境人次約530萬，較2021年上升171%。全年的訪港旅客入境人次約60萬，較前年上升562%。其中，內地訪客入境人次超過37萬，較前年上升472%，而其他訪客的入境人次則為23萬，按年升790%。

此外，入境處將於明日(18日)推出首階段「入境處提提您」個人化訊息提示服務，透過政府的「智方便」提醒已登記的人，其特區護照或以簽證或進入許可來港/留港的逗留期限即將到期，預計逾660萬人可登記使用。處方未來會繼續擴展相關服務，適時提醒已登記該服務的市民辦理各項與入境事務相關的申請。