律政司就2宗暴動案脫罪提上訴　13被告9人已離港

已離任的區域法院法官沈小民早前審理2宗關於2019年反修例事件的暴動案件時，先後裁定2案共13名被告均罪名不成立，當中包括涉及參與灣仔暴動的社工陳虹秀。事後律政司以案件呈述的方式就該2案提出上訴，今天（17日）於高院上訴庭開審。就該2案中因控方未能成功找到當中9人，早前已獲法庭發出拘捕令，律政司指法庭可運用酌情權，在該9人缺席下繼續處理本申請。案件明天續審。

首案涉及警方於2019年10月1日凌晨到灣仔軒尼詩道一個單位搜查，發現白電油、玻璃樽及布條等可疑物品，單位租用人及屋內5人被控串謀暴動及非法集結的交替控罪。該案其中5人即24歲電競選手張浩輝、22歲學生胡凱富、22歲文員陳子斌、26歲文員蘇美莉，及18歲學生李盈莉，據律政司代表指，最終未能向該5人送達上訴通知書，他們今亦沒有到庭；另案則涉及香港社工總工會理事陳虹秀等8人被控於2019年8月31日在灣仔參與暴動，其中4人即24歲自僱人士余德穎、19歲無業簡家康、24歲莫嘉睛，及25歲無業梁雁彬，現時仍未能送達上訴通知書。據悉，出入境紀錄顯示上述9人現已離開香港。今早有出席聆訊的除43歲陳虹秀外，亦包括23歲學生賴姵岐、27歲電腦程式員鍾嘉能及23歲廚師龔梓舜。

上訴庭早前曾委任資深大律師黃佩琪作為本案的法庭之友，以保障未有收到上訴通知書的被告之權益。黃指出，考慮相關案例後，如上訴庭滿意律政司已盡其所能向該9名答辯人送達通知書，但仍無法成功送達，便應運用酌情權在該9人缺席下繼續處理其上訴。至於關於該2案的裁決，律政司一方認為原審法官考慮裁決時，以錯誤基礎裁定眾人罪名不成立，認為應交由另一法官重審。

案件編號：CACC 277,278/2021