調查顯示樂齡科技推廣不足　逾7成受訪者無聽過樂齡科技

香港人口老化問題嚴重，為解決老齡化挑戰政府近年推廣樂齡科技。有政黨早前進行問卷調查，並在今日（17日）公布調查結果，發現九成半受訪者認為政府在推動樂齡科技的工作不足夠，亦有超過7成受訪者表示無聽過樂齡科技，和認為樂齡科技產品價格太貴。有議員指出現時「樂齡及康復創科應用基金」不容許個人名義申請，促政府「拆牆鬆綁」容許長者使用個人身份申請。

有政黨在去年12月初向432名人士進行問卷調查，有95%的受訪者反映政府在推動樂齡科技的工作不足夠；有71%人表示無聽過樂齡科技；亦有79%的長者或家中有長者的人士表示有需要使用樂齡科技產品。儘管有不少人表示有需要使用樂齡科技，但仍有76%人認為產品價格太貴，成阻礙他們使用的主要因素。該政黨認為結果反映長者對樂齡科技仍感到陌生，促請政府善用地區康健中心加強推廣樂齡科技。

議員顏汶羽認為樂齡科技政府推行多年，但市民仍面對樂齡科技資訊不足問題，長者不清楚可以使用哪樣產品。即使知道後仍無辦法申請，因為樂齡科技應用基金適用範圍，並不包括個人申請，要求政府「拆牆鬆綁」允許長者以個人身份申請，又希望將醫療劵使用範圍拓展到樂齡科技。