土拓署申發展安達臣道石礦場岩洞　擬建試驗所及歷史檔案中心

本港岩洞發展討論多年，土木工程拓展署近日向城市規劃委員會申請，擬議在《岩洞總綱圖》中第28號策略性岩洞區西貢大上托的安達臣道石礦場內聯用岩洞發展計劃位置，遷置工務中央試驗所及興建政府檔案處歷史檔案中心。土拓署今日(17日)表示，擬議遷置後，工務中央試驗所的原址可直接釋放約3,850平方米的土地，以便用作房屋發展。

土拓署續稱，現有的工務中央試驗所地段已被劃為住宅用途，以作中等密度住宅發展，故有需要搬遷以釋出土地支持住屋供應；另外，為應付政府各部門日漸增加的檔案資料存儲需求，需通過興建歷史檔案中心以擴大政府檔案處的儲存設施。

據申請文件所示，擬議發展項目所遷置的工務中央試驗所及興建歷史檔案中心，樓面面積分別約為2.2萬平方米及2.6萬平方米，總用地面積約為3.3萬平方米，其中地面部分佔約4,200平方米。土拓署指，初步建議建造共包括2個地面部分的洞口建築及4個岩洞，每個岩洞約25至35米高及闊、約100米長，洞口建築為約3至4層高的建築結構，並由地表延伸到岩洞區域。

政府曾於2011年《施政報告》中提出，積極利用岩洞遷置現有公共設施，從而騰出原址作房屋及其他用途。其後土拓署聯同規劃署共同制訂了一份全港《岩洞總綱圖》，劃定了48個適宜岩洞發展的策略岩洞區，當中包括申請地點的第28號策略性岩洞區大上托的安達臣道石礦場內聯用岩洞。