上水年宵市場無電供應　食環署更換承辦商補鑊

疫情下年宵市場已由昨日(16日)開市，今年花市維持沒有乾貨攤位，只有濕貨攤位讓花農銷售年花。食環署今日(17日)表示，轄下15個農曆年宵市場合共922個年花攤位至今運作暢順；針對日前《東網》獨家報道，位於上水的石湖墟遊樂場年宵市場的攤位沒有電力供應一事，署方澄清事因該場地的承辦商沒有按合約為其中兩個申請額外電力的檔戶供電。

食環署發言人表示，署方在知悉後上址有檔戶沒有電力供應後，已隨即更換承辦商，並趕及在年宵市場開幕前一天，為有關攤檔提供所需電力，收費不變。其後亦陸續有其他檔戶申請額外電力供應，替補的承辦商亦已妥善安排。發言人強調，對於有承辦商未能履行合約一事，當局一定會嚴肅跟進，亦會密切留意各個場地的運作情況，致力確保農曆年宵市場運作暢順。

場地管理方面，發言人重申除了負責保安、垃圾收集和一般場地照明外，亦一如以往委約了承辦商，按個別攤檔的要求提供照明等額外電力供應，收費由承辦商根據投標時標書上提供的預計收費，以及個別檔戶所申請的照明和電力供應而釐定。