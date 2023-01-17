疫下轉職工友拒返老本行　工會倡設復業津貼引回流

隨着本港新冠疫情進一步紓緩，全港各行各業亦正式踏入復常之路。惟疫症三年，百業重創，有工會指疫情改變不少行業職場結構，令部分行業難以請回原有人才，其中料旅遊、航空及跨境客運業將現「人才荒」。有工會向政府提出多項建議，目標為各行業吸納人才。

工會權委主任丘燿誠今日(17日)指出，過去3年疫情反覆衝擊本地就業市場，多個行業機構以凍薪、減薪、放無薪假，甚至是裁員等措施降低營運成本，不少工友為求生計只好轉行，雖然現時逐漸步入復常階段，惟據工會了解不少已轉職的工友卻無意重回本行，令就業市場出現技術錯配情況，其中尤以旅遊業、航空業及跨境客運業成為「重災區」。

旅遊聯業工會聯會秘書長林志挺稱，在旅行社工作的從業員在疫情前原有2萬多人，現時僅有2成人復工，有原從業員向工會表示，就算現時關口陸續開放亦未有太大意欲重回本行，導致人手短缺的情況令人擔憂。就此，工會建議政府推出「復業津貼」，為旅遊業從業員提供為期半年，每月3,000港元的資助，目標是重振旅遊業從業員的信心，吸引已轉行的工友重回本行；此外亦為客運業及航運業的工友提供續牌及檢驗的便利措施，以加快相關行業的復常步伐。