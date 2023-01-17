4人違反防疫規例　當中有人被判囚14日　緩刑12個月

衞生署稱，4人因違反防疫規例而被判刑。

衞生署今日(17日)表示，4人違反《預防及控制疾病規例》(第599A章)、《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章)及《預防及控制疾病(披露資料)規例》(第599D章)，今於裁判法院被判刑。

首宗個案涉及一名21歲女子，早前確診新冠，在隔離期未屆滿前，曾於去年10月18日兩度離開隔離地點，因而被控兩項違反第599A章第32(1)及(3)條，今日就兩項罪行各被判處監禁14日，緩刑12個月，同期執行。

另一名40歲男子，他早前同樣確診新冠，而在衞生防護中心進行流行病學調查時，他曾於2021年12月8日向獲授權人員提供虛假資料，而被控違反第599D章第3(1A)、(4)及(5)條，今被判自簽擔保2,000港元，守行為12個月。

至於餘下的2宗個案，分別涉及33歲男子和50歲女子，他們早前獲發強制檢疫令，但他們曾在中途離開檢疫地點。男子被控違反第599A章第32(1)及(3)條，被判罰款5,000港元；該名女子則被控違反第599C章第8(1)及(5)條，今被判處監禁14日，緩刑12個月。