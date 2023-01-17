18個事務委員會正副主席出爐　首有「新丁」出任主席之位

隨着立法會大會已經召開，18個事務委員會今日(17日)亦就新一年度的主席、副主席進行選舉議程。最終結果出爐，其中多個委員會的正、副主席在經歷一個年度的會議後，人選與上年度的變化並不大，多數議員都「冧莊」正、副主席之位。在36個正副主席位中，有27人選與上年度一樣，另亦首有委員會主席由議會「新丁」出任。

在上個年度，為防錯漏，所有事務委員會主席均有舊議員出任，至今個會期，首有「新丁」出任事務委員會主席之位，經濟發展事務委員會主席由議員陳祖恒出任，副主席亦由同為議會「新丁」的蘇長荣出任。而福利事務委員會主席由過往僅擔任該會副主席的鄧家彪擔任，副主席是管浩鳴，管亦是首次擔任副主席。

至於議員簡慧敏在上年度並未出任任何事務委員會正副主席職位，今年度則為保安事務委員會副主席。亦有部分議員「轉跑道」，例如議員黎棟國上年度為保安事務委員會副主席，今年轉為公務員及資助機構員工事務委員會副主席。

此外，議員黃英豪為去年經濟事務委員會副主席，本年度則「兩袖清風」，沒有擔任任何事務委員會的正副主席職位。