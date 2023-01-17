車Cam直擊：停車場高速爬頭兼撞圍欄　女司機駕駛態度惹熱議

本港路窄車多，為避免發生意外，司機揸車時記得要眼觀六路、耳聽八方。網上今日(17日)流傳一段車Cam影片，片主駛入停車場螺旋斜道的彎位期間，一女司機疑為爬過其前方車輛，駕駛私家車突然在畫面左方高速切入，所幸車主及時煞車。惟好戲在後頭，片主上前向女司機怒斥其駕駛手法時，後者疑因沒有留意路況，最終猛撞停車場圍欄。

影片在Facebook多個群組瘋傳，事發於今早11時，地點位於上環信德中心停車場。當時車Cam片段的車主剛駛入停車場，並從螺旋斜道駛向上方樓層，未料涉事女司機疑因欲爬過前方停泊在讓線位的七人車，高速落斜轉彎並越過車輛，惟該舉動差點就與片主的座駕相撞。後者疑不忿以上作為，駛近女司機並響安理論，大斥：「「你黐線㗎？」未料話音剛落，對方與座駕隨即撞上停車場的圍欄。

有關片段在網上引起關注，大多網友均批評片中女司機的駕駛態度及技術，更質疑其駕駛執照的由來，「佢(女司機)其實係咪無牌㗎」、「畀佢合格果位考官應該要重新考考官牌」、「想問下邊個考官畀佢pass(合格)，考官都要重考」。不過亦有網民認為車Cam片主不應對女司機響安及尾隨，因為會影響其集中和注意力。