康文署免費網上節目《爵士樂懶人包》　樂手現場演奏

《爵士樂懶人包》共有8集，涵蓋爵士樂的常見流程、節奏和術語，亦會介紹4種不同種類和風格的爵士樂。

康樂及文化事務署最新免費網上節目《爵士樂懶人包》首集現已上載至「寓樂頻道」，節目由爵士結他手梁震宇主持，以簡潔易明的手法結合音樂示範，介紹爵士樂的基本概念、知識及發展。

《爵士樂懶人包》共有8集，涵蓋爵士樂的常見流程、節奏和術語，亦會介紹4種不同種類和風格的爵士樂。梁震宇將會聯同樂手黃松燕(結他)、林澤龍(低音結他)和梁家進(鼓)示範爵士樂合奏的基本元素。

第一集介紹爵士樂曲的常見流程，並示範合奏過程中的細節。第二集講解和示範4種常見的爵士樂節奏，包括「搖擺」、「巴薩諾瓦」、「爵士慢版曲」和「爵士華爾茲」，及各自的風格特色。第三和第四集示範和介紹爵士樂的常用術語，包括「步行低音」、「常用樂句」、「伴奏」、「連接段」、「雙倍速」、「自由拍子」、「碎節奏」和「即興演奏會」。第五集講解和示範源自美國新奧爾良的迪克西蘭爵士樂的音樂特色。第六集介紹和示範上世紀20至40年代風靡一時的搖擺樂的音樂特色。第七集示範咆勃爵士樂的音樂特色，讓觀眾感受其即興而獨特的美態。第八集透過演奏多首硬咆勃爵士樂曲，講解其多元化的曲風及即興演奏的面向。