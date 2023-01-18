東方日報A1：國泰快運削百班機　逾萬港客遊日無得飛

港人自港府鬆綁防疫禁令後蜂擁出遊，惟要飛往日本卻再起波瀾！因管理不善而在全球最佳航空公司排名中節節下跌的國泰航空，以及其全資附屬公司香港快運，宣布因為日本政府限制航空公司營運香港飛往日本的航班數量，決定取消逾100班下月香港往來日本的航班，涉及東京、大阪、福岡及沖繩等港人熱門旅遊點。面對日本放寬限飛令無期，本港旅遊業界直言感到十分失望，估計過萬打算遊日的港客不能飛，包括約2,000名旅行團旅客。

國泰航空前日深夜宣布，由於日本政府對每間航空公司從香港飛往日本的航班數量實施限制，將取消由今年2月3日至16日，往返香港及日本的部分航班。據航空公司網頁顯示，受影響航班涉及往返東京成田國際機場、大阪關西國際機場、名古屋中部國際機場及福岡機場，共50班航班。

國泰稱，已開始為所有受影響顧客重新預訂其他航班，顧客將收到載有新航班詳情的電郵，也可以在自助訂位管理服務查閱相關資訊；顧客須確保已提供最新的聯絡方式，若直接透過國泰訂票，可透過電郵的連結重新預訂或辦理退款。若透過第3方或旅行社訂票，須直接聯絡旅行社安排更改，並會繼續在其官網公布有關航班情況的最新消息，顧客現階段毋須致電查詢。

至於國泰旗下廉航香港快運，前日亦宣布取消部分由今年2月1日至16日來往日本的航班，受影響的班次包括來往香港至東京羽田、成田、沖繩及大阪關西航班，涉及共51個航班；故兩間航空公司合共取消101個航班。

旅遊業議會總幹事楊淑芬昨日於電台節目中表示，今次日本政府再實施限飛令，估計有超過一萬名香港旅客受影響，對日本當局限制香港航班到當地感到十分失望，直言在旅遊業復常之際，日本製造障礙，令旅行代理商要蒙受損失及壓力，盼日本當局能以開放態度接待旅客。

東瀛遊執行董事禤國全指，今次因應日本政府要求而令本港航空公司取消部分航班，預料該公司約1,000名旅客行程受影響，惟2月並非旺季，會與航空公司安排，盡最大努力讓客人上到飛機出發前往目的地。他估計日本方面因地勤人員不足，例如北海道新千歲機場只有3至4個櫃位為回港旅客提供服務，為免影響服務質素而作出相關決定。他提醒農曆新年期間到當地旅行的港人，在回程時要預留充足時間前往機場，以免耽誤行程，「聖誕時好多日本機場都大排長龍，估計新年期間會仲多人！」

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