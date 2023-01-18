政Whats噏：投身慈善關注青年　楊政龍榮膺全國政協委員

尋日(17日)喺北京閉幕嘅全國政協常委會會議，通過新一屆全國政協委員名單，同往時一樣，約有200名港人在列，其中英皇集團副主席楊政龍當選全國政協委員。承襲樂善好施精神嘅楊政龍，曾與其父英皇集團主席楊受成一同獲頒內地嘅「慈善傳承楷模」獎項。另一方面，楊政龍長期從事青年事務相關工作，目前係香港青年聯會主席，佢相信青年與其創新思維係推動社會經濟發展嘅寶貴資源，並積極響應民政及青年事務局所主導嘅「青年宿舍計劃」。

舊年5月，第19屆(2022)中國慈善榜喺北京舉行，楊受成同楊政龍兩父子一齊榮獲首設嘅「慈善傳承楷模」，可謂一時佳話。儘管礙於新冠疫情，兩父子無辦法親自領獎，但大會都安排佢哋做個網上直播。楊受成當日話2017年獲頒個人「終身成就獎」後，可以同阿仔一齊獲得表揚，實在別具意義。楊政龍跟住就話定當以父親為榜樣，秉承慈善事業，推動集團可持續發展嘅同時，履行企業嘅社會責任，為青少年發展、養老服務、教育、文化同環保等領域提供更多支援。

關注青年前途嘅楊政龍，上月喺香港青年聯會第30屆會慶及會董會就職典禮致詞嗰陣，就話會積極協助解決青年面臨學業、就業、創業及置業等「四業」困難。長遠而言，青聯期望由青年人起動，打造關愛共融、團結互助嘅香港，為佢哋同下一代灌輸「施比受更有福」嘅美德。而青聯亦都要深刻學習及貫徹二十大精神，同時積極落實國家主席習近平嘅七一重要講話精神，堅守初心培養愛國愛港者，為青年成長成才創造更多機會，投身建設香港嘅行列當中，實踐並建設社會主義現代化國家。

楊政龍又指，青聯與紀惠集團已經達成「青年宿舍計劃」協議，而且一齊遞交咗計劃書，青聯有望成為「酒店變青年宿舍計劃」嘅營運者。青聯同樣關注受反修例事件影響青年嘅更生問題，所以喺保安局同懲教署嘅協助下，邀請咗30多家企業提供超過100個工作崗位畀更生青年，其中有2個青年人更表示有意加入大灣區發展添。