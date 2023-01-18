大灣區航空不受影響　港日航線如常出發

日本是港人喜愛的外遊目的地，自港府去年底鬆綁防疫禁令後，前往日本旅行的市民絡繹不絕。惟日本政府因應內地疫情升溫，罕有於去年底宣布限制本港航班，不得直飛沖繩、福岡及北海道，其後又修正為只要沒有內地客在機即可復飛。如今再現「限飛令」導致國泰及快運取消逾百航班。有分析指，削班是因為日本早前已宣布不准航空公司加開航班，故有同樣於本港經營日本航線的多家航空公司不像國泰及快運般受影響，例如大灣區航空的港日航線如常出發。

日本政府去年12月28日宣布，由12月30日起，由香港直航到日本的航班，只准降落東京成田、羽田、大阪及名古屋四個機場，意味着旅客不能直飛到沖繩、九州及北海道等其他旅遊點；限飛安排亦包括不准航空公司加開航班。

事件震驚本港旅遊界，事後港府向日本提出交涉並要求撤回限制，而日本當局於12月29日修正安排，只要航機內沒有過去7天曾到過中國內地的旅客，則可如常降落相關機場。

對於國泰及快運相繼宣布取消2月的航班，有分析指日本至今仍不同意增加兩地航班，故取消的班次是為了合乎航班限制要求，並不涉及其他因素。事實上，同樣有航班來回兩地的香港航空、大灣區航空和日本航空未有航班調動，而全日空本月底更恢復多三班往東京成田的班次。本月首航東京的大灣區航空每日提供一對航機往返香港及東京成田機場，該公司發言人稱往來香港與東京（成田）的航線如常一星期七天提供服務。