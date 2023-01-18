創立及領導犯罪集團等162項罪成　太陽城前主席周焯華判監18年

綽號「洗米華」的太陽城集團前主席周焯華，因涉嫌在中國境內開設賭場而被澳門執法部門拘捕，他涉犯建立犯罪集團，不法經營賭博、詐騙及洗黑錢等共289項罪。周焯華今早(18日)被囚車，由澳門路環監獄押送至初級法院刑事大樓。案件今日上午在澳門初級法院判決。法官宣判，周焯華創立及領導犯罪集團、不法經營賭博、詐騙等合共162項罪名罪成，而其加重清洗黑錢的控罪則不成立，合共被判監18年。

周焯華及20名被告，被指在2013年3月至2021年3月期間，在6間娛樂場所經營賭底面的賭資達8,000多億，令澳門當局收少達82億的博彩稅，故周除了因黑社會罪被判12年外，他涉賭底面被控「許可地方內不法經營賭博罪」 ，合議庭裁定當中126項因刑事追溯時效屆滿而消滅，103項罪成，每項被判1年6個月；54項相當巨額詐騙罪每項被判5年；3項詐騙罪每項判定3年；不法經營賭博罪每項被判2年6個月，162項罪名合競被判18年單一刑罰。至於加重「清洗黑錢罪」，周焯華等被告透過迂迴方式移轉不法利益，鑒於這項控罪源於電投、網投及賭底面活動，刑罰上限均不超過3年，因而不足以入罪。

另外，案中其餘多名被告亦被裁定多項罪名成立，當中被指為不法經營賭博集團「營運部」負責人、案中第5被告張志堅被判刑15年，太陽城集團前市場策劃部總監、案中第2被告司徒志豪則被判刑10年。